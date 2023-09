Força internacional de segurança para o Haiti deve sair do papel

Mais cedo, os Estados Unidos anunciaram que entre "10 a 12 países" apresentaram propostas concretas para a realização desta missão, que tem como objetivo ajudar a polícia haitiana.

Washington contribuirá com apoio logístico, adiantou a secretária de Estado adjunta dos EUA, Victoria Nuland, ao fim de uma reunião ministerial realizada em Nova York para debater a situação do país caribenho.

Nuland não especificou quais países estão dispostos a participar, embora Jamaica, Bahamas e Antígua e Barbuda tenham indicado que o farão. O Quênia, que se propôs a liderar a força, está disposto a contribuir com 1.000 membros das forças de segurança.

Representantes do Quênia, França, Equador, Canadá e de países do Caribe participaram do encontro.

Os Estados Unidos pretendem fornecer apoio logístico, como transporte aéreo, comunicações, acomodação e pessoal médico, mas inicialmente não enviarão militares.