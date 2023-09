Homenagem a Miyazaki abre festival de cinema de San Sebastián

Mas a greve em Hollywood não esvaziará de todo o tapete vermelho deste festival, um dos grandes da Europa junto a Cannes, Veneza e Berlim, e por onde passarão nomes como Jessica Chastain, Juliette Binoche, Griffin Dunne, Mads Mikkelsen, James Norton e Dominic West.

O evento de abertura no Kursaal, o palácio de convenções de San Sebastián, serviu também para celebrar a carreira de Hayao Miyazaki, primeiro prêmio honorário Donostia desta edição.

Ausente da cerimônia, o cofundador do histórico Studio Ghibli, de 82 anos, agradeceu o reconhecimento com um vídeo curto gravado no Japão, antes da projeção de seu último filme, "Kimitachi wa Dou Ikiru ka" ("O Menino e a Garça", em tradução livre do título em inglês) fora da mostra competitiva na Seção Oficial.

O longa, o primeiro do diretor de "A Viagem de Chihiro" (2001) em uma década, acompanha o jovem Mahito enquanto ele transita pelos horrores da Segunda Guerra Mundial e a morte de sua mãe, em uma história fantástica de tons autobiográficos, que foi ovacionada pelo público.

A partir de sábado, começam as projeções ao público dos 16 filmes que competirão pela Concha de Ouro, entre eles o dos diretores argentinos María Alché e Benjamín Naishtat ("Puan"), e Martín Rejtman ("La Práctica"), além dos novos trabalhos da espanhola Isabel Coixet ("Un Amor"), do grego Christos Nikou ("Fingernails"), do americano Noah Pritzker ("Ex-Husbands") e do francês Robin Campillo ("L'île rouge").