Israel está perto de um acordo com a Arábia Saudita, diz Netanyahu na ONU

"Uma paz assim contribuiria muito para pôr fim ao conflito árabe-israelense, estimularia outros países árabes a normalizar suas relações com Israel e aumentaria as possibilidades de paz com os palestinos", declarou Netanyahu nesta sexta-feira.

Mas "não acredito que devemos dar os palestinos um direito de veto sobre os novos tratados de paz com os Estados árabes", insistiu.

"Os palestinos poderiam se beneficiar enormemente de uma paz mais ampla. Devem participar deste processo", disse.

O presidente palestino, Mahmoud Abbas, advertiu na quinta-feira no mesmo fórum que não haverá paz no Oriente Médio, se não levarem em conta os "direitos legítimos" de seu povo, ou seja, a aplicação de uma solução de dois Estados.

O primeiro-ministro israelense também atacou seu arqui-inimigo, o Irã.

"Enquanto for primeiro-ministro de Israel farei tudo o que esteja ao meu alcance para impedir que o Irã obtenha armas nucleares", disse na Assembleia Geral da ONU Netanyahu, cujo país tem um programa nuclear amplamente conhecido, mas não declarado.