México propõe reunião bilateral com Biden para falar de migração

Nesta semana, Todd Robinson, sub-secretário do Escritório de Assuntos Internacionais para Narcóticos e Aplicação da Lei americano, assegurou que as máfias transnacionais enviam da China para o México os produtos químicos precursores do fentanil, onde os comprimidos que chegam depois aos Estados Unidos são preparados e prensados.

Além do controle dos precursores - também utilizados nas indústrias farmacêutica e cosmética -, que chegam aos portos mexicanos, em particular a Manzanillo, Bárcena defendeu abordar as causas do consumo.

Em relação ao Haiti, a chanceler instou o Conselho de Segurança a aprovar uma resolução para enviar uma força internacional que ajude a polícia a acabar com o poder das gangues que colocaram o país em uma crise humanitária, política e de segurança sem precedentes, porém assegurou que o México não prevê enviar forças militares devido às "muitas restrições" que o país tem para isso.

O México treinou 550 policiais haitianos e agora está treinando mais 110.

Por fim, Bárcena pediu a retirada das forças militares russas da Ucrânia e o respeito à integridade das fronteiras reconhecidas antes da invasão como forma de encerrar o conflito.