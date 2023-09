Navio carregado com trigo sai da Ucrânia com destino ao Egito

Um navio carregado com trigo zarpou de um porto ucraniano com destino ao Egito, a segundo cargueiro a deixar o país esta semana, apesar do bloqueio imposto pela Rússia no Mar Negro, anunciaram as autoridades da Ucrânia nesta sexta-feira.

"O navio 'Aroyat' zarpou do porto Chornomorsk com 17.600 toneladas de trigo ucraniano com destino ao Egito", afirmou o ministro ucraniano de Infraestruturas, Oleksander Kubrakov, na rede X (antes Twitter).

Moscou abandonou em julho um acordo que permitiu, durante 12 meses, a exportação através do Mar Negro de produtos agrícolas ucranianos, essenciais para a economia do país invadido e para a segurança alimentar mundial.