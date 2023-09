Operários descobrem fortuitamente oito tumbas pré-hispânicas no Peru

Os fardos funerários, que foram encontrados há uma semana junto de vasilhas, pertencem às culturas pré-incaicas Ychsma e Chancay, que ocuparam grande parte dos vales de Lima entre os séculos XI e XV.

"Identificamos três padrões de sepultamento nestes fardos. As crianças foram envolvidas com tecido, em alguns casos com nós, outros têm algodão e folhas vegetais. A maioria está em posição fetal com as pernas encolhidas junto ao corpo", explicou Bahamonde.

"Também encontramos um adulto com as pernas em posição de flor de lótus, uma particularidade que foi encontrada em poucos contextos funerários", indicou.

O fenômeno climático El Niño pode ter influenciado na morte das crianças, cujas idades variam entre 2 meses e 3 anos, segundo os pesquisadores.

"A mudança climática é um problema que ocorre há séculos e o fenômeno El Niño criou secas e escassez de alimentos, o que teria provocado a morte das crianças por anemia", declarou à AFP a arqueóloga Mercedes Vera.

Entre os objetos colocados como oferendas nas tumbas havia dezenas de vasilhas de cerâmica nas cores vermelha e preta, uma espada de madeira e cuias de casca de abóbora.