Papa Francisco chega a Marselha para visita dedicada aos migrantes

- "Habemus papam" -

Francisco afirmou que sua viagem à segunda maior cidade da França não é uma viagem oficial ao país. Sua finalidade é encerrar um encontro entre bispos e jovens do Mediterrâneo, que tem como principais temas as desigualdades, o diálogo inter-religioso e a mudança climática.

Sua 44ª viagem internacional e a primeira desde 1533 de um papa a Marselha desperta grande interesse, mesmo com o declínio do catolicismo na França, um país laico desde 1905 no qual as acusações de abuso sexual dentro da Igreja aceleraram a crise.

Milhares de fiéis são esperados nas ruas desta cidade cosmopolita - onde vivem as mais diversas comunidades e religiões - especialmente no sábado, dia que acontecerá uma missa para quase 60 mil pessoas no estádio Velódromo.

Primeiro, o papa Francisco percorrerá a grande avenida do Prado em seu "papamóvel", para que possa ser cumprimentado pela multidão. Depois, ele irá para a cerimônia no estádio, que contará com a presença do presidente francês, Emmanuel Macron.

A visita do papa gerou críticas da oposição esquerdista, que indicou que Macron "pisoteia" a neutralidade religiosa. O papa e o presidente têm uma conversa privada marcada para sábado (23).