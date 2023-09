Porto líbio de Derna é invadido por cadáveres e escombros

Segundo um balanço oficial provisório comunicado pelas autoridades do leste desse país assolado por divisões políticas, estas inundações deixaram mais de 3.300 mortos e milhares de desaparecidos.

O capitão do rebocador, Ali Al Mismari, de 60 anos, pretendia tirar o navio do porto para evitar os destroços e proteger sua tripulação, segundo contou à AFP. Mas não conseguiu encontrar a saída, devido ao aumento do nível do mar.

Ao amanhecer, deu-se conta da catástrofe, ao ver "caminhões, pneus, casas, palmeiras (...) geladeiras e cadáveres".

O chefe do comitê de crise da autoridade portuária, capitão Mohamed Chalibta, afirma que as buscas continuam por "objetos encalhados no porto" e, provavelmente, pessoas "dentro de seus veículos que afundaram".

"Cada área do porto é atribuída a uma equipe específica", acrescenta.