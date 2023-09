Recusa de visto de atletas gera choque diplomático entre Índia e China

A Índia cancelou, nesta sexta-feira (22), a viagem de seu ministro dos Esportes aos Jogos Asiáticos de Hangzhou, em represália à China por ter rejeitado as credenciais e a entrada de três atletas do estado de Arunachal Pradesh, um território reivindicado por Pequim.

Os três atletas, originários desta região do extremo nordeste da Índia e campeões de artes marciais, tiveram de desistir de participar dos Jogos Asiáticos de Hangzhou depois que não receberam as credenciais do país anfitrião, noticiou a imprensa indiana.

Pequim reivindica quase todo o estado de Arunachal Pradesh, que considera um "Tibete meridional".