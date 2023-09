Regime militar do Níger acusa secretário-geral da ONU de 'ações pérfidas'

O regime militar que tomou o poder no Níger acusou, nesta sexta-feira (22), o secretário-geral da ONU, António Guterres, de "ações pérfidas" e de ter obstaculizado a participação do país africano na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"O Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria [os autores do golpe de Estado] e o governo da república do Níger convocam as comunidades nacional e internacional a tomarem nota das ações pérfidas do secretário-geral da ONU, António Guterres, destinadas a minar qualquer esforço para pôr fim à crise de nosso país", disseram em um comunicado lido na televisão pública.

Segundo essa declaração, Guterres "se equivocou no exercício de sua missão ao obstaculizar a plena participação do Níger na 78ª sessão da Assembleia Geral da ONU".