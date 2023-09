Rei Charles III conclui viagem à França com visita focada em meio ambiente

O monarca plantou, com as próprias mãos, um carvalho nos jardins da prefeitura de Bordeaux ao lado do prefeito da cidade, Pierre Hurmic, também defensor do meio ambiente. Segundo o Palácio de Buckingham, o carvalho foi "escolhido pela sua capacidade de adaptação".

Com sua visita de três dias à França, inicialmente prevista para março, o sucessor de Elizabeth II buscou definir sua própria agenda, sobretudo com compromissos em defesa do meio ambiente, mas também de fortalecimento da aliança franco-britânica após a saída do Reino Unido da União Europeia.

- Recepção calorosa -

O casal real, que foi recebido por uma multidão que agitava pequenas bandeiras britânicas e gravava vídeos com seus celulares, posou para os moradores da cidade em frente à Prefeitura.