Rússia acusa Ucrânia de bombardeio a QG da frota russa na Crimeia

A Rússia acusou a Ucrânia, nesta sexta-feira (22), de lançar um bombardeio que provocou um incêndio e deixou um desaparecido no quartel-general da frota russa no mar Negro, atracada na península da Crimeia, um território anexado por Moscou que é crucial no conflito.

Esta península ucraniana anexada por Moscou em 2014 e a cidade de Sebastopol, onde está localizada a frota russa, são centrais para a operação russa na Ucrânia, já que permitem abastecer as tropas estacionadas no sul do país e são uma base para lançar bombardeios com mísseis procedentes do mar.

Poucas horas depois do ataque, o Exército ucraniano reivindicou o êxito em um bombardeio contra o QG da frota russa no Mar Negro.