'Temos um piloto em casa', diz morador após desaparecimento de F-35 nos EUA

Em seguida, o militar conta que "não tem certeza de onde está o avião" e pergunta se há notícias circulando sobre o assunto.

"Ainda não vi nada", responde a operadora.

Os destroços do F-35 foram encontrados no condado de Williamsburg, na Carolina do Sul, a nordeste da Base Conjunta de Charleston, de onde o avião havia decolado em um voo de treinamento de rotina.

