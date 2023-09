Trabalho adolescente sofre tentativa de desregulamentação em vários estados dos EUA

No estado de Iowa, a governadora republicana Kim Reynold, ao validar o texto no final de maio, aceitou com satisfação "os acordos trabalhistas de sentido comum que permitem os jovens adultos desenvolverem suas habilidades no mercado de trabalho".

No entanto, de acordo com o relatório de Nina Mast e Jennifer Sherer, este é "um dos retrocessos mais perigosos na legislação sobre trabalho infantil já feitos no país".

Em oposição à reforma, os legisladores democratas solicitaram a opinião do Departamento de Trabalho. Duas funcionárias do ministério, Semma Nanda e Jessica Looman, disseram que algumas das disposições do texto "parecem incompatíveis com a legislação federal".

Mas o número de inspetores de trabalho não é suficiente para realizar o controle necessário, lamenta Reid Maki.

No texto de Iowa, por exemplo, menores de 16 anos estão autorizados a realizar algumas tarefas perigosas e podem trabalhar até às 21h00, mesmo durante o período escolar.

Essa disposição contraria um texto federal que delimita até às 19h00 o trabalho para jovens entre 14 e 16 anos, durante período escolar - com máximo de três horas por dia e 18 semanais.