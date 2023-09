Tropas do Azerbaijão cercam 'capital' de Nagorno-Karabakh, dizem separatistas armênios

Hayrapetyan, que representa na capital armênia, Yerevan, o centro de informação do "governo" de Nagorno-Karabakh, disse que Stepanakert e outras partes do território do Cáucaso ficaram sem a maioria dos serviços básicos desde a ofensiva de Baku no início da semana.

"Não há eletricidade, gás, alimentos, gasolina, conexão de Internet, ou telefônica", disse Hayrapetyan.

"As pessoas estão se escondendo nos porões", acrescentou.

Os separatistas armênios aceitaram entregar as armas após confrontos com as tropas do Azerbaijão, nos quais morreram 200 pessoas.

Na quinta-feira aconteceu uma rodada inicial de conversas, visando uma "reintegração" ao Azerbaijão.

"Temos muitas vítimas, mortos e feridos", disse Hayrapetyan, sem dar detalhes.