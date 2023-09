Ucrânia denuncia campanha de 'terror energético' da Rússia com aproximação do inverno

O primeiro-ministro destacou, no entanto, que a Ucrânia está melhor preparada que no inverno passado, quando os ataques russos contra instalações de energia elétricas deixaram milhões de pessoas sem luz ou calefação com frequência.

"Estamos muito melhor preparados e mais fortes do que estávamos no ano passado. Mas com certeza o inverno será difícil", disse.

A Rússia bombardeia quase todas as noites várias cidades ucranianas com mísseis e drones explosivos.

Um ataque com mais de 40 mísseis de cruzeiro matou três pessoas na quinta-feira na cidade de Kherson (sul) e deixou vários feridos na capital Kiev.

A maioria dos projéteis foi abatida, mas alguns atingiram áreas civis, segundo as autoridades ucranianas.