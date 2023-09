UE reduz multa contra Intel por abuso de posição dominante

A origem da investigação está, porém, no ano 2000, quando as primeiras denúncias chegaram à Comissão Europeia.

A sanção foi uma resposta em particular à iniciativa da Intel de oferecer descontos a seus clientes para que as empresas utilizassem os seus processadores em detrimento dos chips da rival AMD.

Também executou pagamentos a três fabricantes (HP, Acer e Lenovo) para que interrompessem, ou adiassem, o lançamento de novos produtos que incluíssem componentes de empresas concorrentes da Intel.

A disputa é uma das várias batalhas que a UE mantém com as gigantes do setor de tecnologia.

O comissário europeu de Concorrência, Didier Reynders, disse que a "Intel pagou a seus clientes para limitar, adiar, ou cancelar, a venda de produtos que contêm chips de seu principal rival".

Ele destacou que a ação é "ilegal, segundo as nossas regras de concorrência".