Vice-presidente da Colômbia denuncia 'racismo' e pede à OEA apoio para a paz

Entre os principais temas que preocupam os colombianos é "continuar os esforços necessários para a paz total" com a qual o presidente colombiano, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, aspira a encerrar mais de seis décadas de conflitos.

Márquez elogiou os esforços do ex-presidente colombiano Juan Manuel Santos para resolver o conflito com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

"Foi importante, porque esse processo de paz tem evitado mortes", destacou, mas "ainda temos alguns conflitos para resolver".

"Parabenizamos que a OEA acompanhe o diálogo de paz que hoje é feito com o ELN", a guerrilha do Exército de Libertação Nacional, disse Márquez, que detalhou que o governo se dispõe "a estabelecer outras mesas com outros atores armados".

"Instamos todos os membros desse conselho a seguir acompanhando os esforços do governo colombiano a favor da paz total", insistiu, porque "é um sonho e um desejo urgente".

Mas "conseguir a paz não é apenas o silenciamento dos fuzis", ainda que seja uma parte importante, acrescentou, também passa pelo investimento social.