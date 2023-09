Atentado no centro da Somália deixa 13 mortos e 20 feridos

- Guerra total contra Al-Shabab -

Eleito em maio de 2022, o presidente Hassan Sheikh Mohamud prometeu uma "guerra total" contra o Al-Shabab. Apoiadas pela força da União Africana (Atmis, antiga Amisom) e pelos ataques aéreos dos Estados Unidos, as forças governamentais e as milícias de clãs locais fazem há mais de um ano uma ofensiva militar no centro do país.

Durante sua visita à região, o chefe de Estado declarou em 18 de agosto que os Shabab seriam "eliminados de todo o país" até ao final do ano.

Embora as operações militares tenham permitido "libertar cidades, povoados e rotas de abastecimento cruciais", no final de agosto as forças pró-governo sofreram "vários reveses importantes", conforme conteúdo de uma carta datada de 19 de setembro dirigida à ONU.

"Essa guinada imprevista dos acontecimentos levou nossas forças militares ao limite de sua capacidade, expôs vulnerabilidades nas nossas linhas da frente e tornou necessária uma reorganização exaustiva para garantir que mantenhamos nosso impulso na luta contra a ameaça do Al-Shabab", acrescenta o texto.

Expulsos das principais cidades da Somália entre 2011 e 2012, os Shabab continuam estabelecidos em amplas zonas rurais, em particular no centro e no sul do país, de onde lançam, regularmente, atentados contra alvos políticos, civis e de segurança.