Chefe da máfia siciliana Messina Denaro entra 'em coma'

No início de agosto, Messina Denaro foi transferido para a ala de reclusos do hospital local, onde seu estado piorou nos últimos dias.

Agora, encontra-se em "coma irreversível", segundo a imprensa local, que afirma que os médicos pararam de alimentá-lo e que ele pediu para não ser reanimado, em caso de morte.

Messina Denaro foi, durante muitos anos, uma figura de destaque da Cosa Nostra, o sindicato do crime siciliano da vida real retratado nos filmes "O Poderoso Chefão". Foi um dos mais cruéis, condenado seis vezes à prisão perpétua, entre elas, por participação no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone, em 1992.

Também foi condenado por participar de uma série de atentados letais em Roma, Florença e Milão, em 1993, e pelo sequestro e posterior assassinato do filho de 12 anos de uma testemunha no caso Falcone.

Desapareceu no verão de 1993 e passou a liderar a lista das pessoas mais procuradas da Itália.

Nos anos seguintes, houve muita especulação sobre seu paradeiro. Por fim, descobriu-se que ele estivera perto de sua cidade natal, Castelvetrano, no oeste da Sicília.