Ex-autoridade de Ruanda acusada de genocídio é detida na França

A França prendeu esta semana um ex-funcionário de alto escalão do governo de Ruanda e acusou-o de participar do genocídio de 1994 no país africano, informou neste sábado (23) uma fonte próxima do caso.

Pierre Kayondo, ex-prefeito ruandês, foi detido na terça-feira (19) e acusado de cumplicidade em genocídio e crimes contra a humanidade, segundo a mesma fonte, que pediu para não ser identificada.

Kayondo estava sob investigação na França desde o final de 2021, após a denúncia de um coletivo de vítimas, o CPCR, que afirmava que ele residia em Le Havre, no noroeste do país.