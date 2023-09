Ocidente 'luta diretamente' contra Rússia na Ucrânia, diz Lavrov

Lavrov também fez pouco caso do plano de paz apresentado por Zelensky e criticou os Estados Unidos e a União Europeia por seu apoio ao mesmo.

"Não é realista e todo o mundo entende isso. Mas, ao mesmo tempo, dizem que é a única base para as negociações", disse. "Chegamos à conclusão de que ninguém quer mostrar seriamente que compreende o que está acontecendo", acrescentou.

Sobre o fim do conflito, advertiu que, "nestas circunstâncias, se dizem que é no campo de batalha, então será no campo de batalha".

