Principais datas de Nagorno-Karabakh desde o fim da URSS

O conflito terminou com a derrota de Yerevan, que foi obrigada a ceder importantes territórios no enclave e em seus arredores ao Azerbaijão.

Moscou, que patrocinou um cessar-fogo firmado em 10 de novembro, mobilizou um exército de manutenção da paz, mas os poucos milhares de soldados russos destacados não conseguiram evitar a multiplicação dos confrontos no enclave separatista.

- 2022, bloqueio -

No final de 2022, o Azerbaijão instalou postos de controle na região antes de bloquear o tráfego do corredor de Lachin, a única rodovia que liga Nagorno-Karabakh à Armênia, o que gerou uma grave escassez de alimentos e de remédios no território separatista.