Separatistas de Nagorno-Karabakh entregam armas ao Azerbaijão e negociam retirada de tropas

Nagorno-Karabakh já foi sacudida por duas guerras entre as antigas repúblicas soviéticas do Cáucaso, Azerbaijão e Armênia: uma, de 1988 a 1994, com 30.000 mortos; outra, no outono de 2020, com 6.500 mortos.

- Pashinyan sob pressão -

Criticado por sua passividade diante do Azerbaijão, o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinyan, admitiu na sexta-feira que a situação continua "tensa" no enclave, onde persiste "a crise humanitária".

Mas "há esperança de uma dinâmica positiva", acrescentou o chefe do governo armênio, para quem o cessar-fogo está sendo "globalmente" respeitado.

Desde o início dos conflitos recentes, críticos ao premiê se manifestam todos os dias na capital Yerevan para protestar contra sua gestão de crise. De acordo com a polícia armênia, 98 manifestantes foram presos na sexta-feira.

Vários líderes da oposição chegaram a informar que pretendiam abrir um processo no Parlamento para destituí-lo do cargo.