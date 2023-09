Ucrânia diz ter rompido primeiras linhas de defesa russas

Os combates agora acontecem ao leste deste povoado, perto de Verbove.

Tarnavski afirmou que um dos objetivos agora é tomar o bastião russo de Tokmak, importante centro logístico localizado 20 quilômetros ao sul da atual linha de frente.

"No momento, as forças russas confiam na profundidade de sua linha de defesa", disse o general, reconhecendo que "a meteorologia pode ser um obstáculo sério durante o avanço".

A contraofensiva será levada adiante mesmo com a chegada do inverno, já que esta se desenvolve com pequenas unidades sem veículos, após as perdas de blindados sofridas durante as primeiras semanas.

"Atualmente, nem o inimigo nem nós utilizamos grandes formações, companhias, batalhões, ou brigadas. Usamos esquadrões de assalto, grupos de 10 a 15 homens", detalhou.

- 'Criar desordem' -

Esta entrevista foi publicada um dia depois de Kiev ter bombardeado o quartel-general da Marinha russa na Crimeia, anexada por Moscou em 2014.