Balanço de atentado suicida na Somália sobe para 21 mortos

O balanço do atentado suicida com um caminhão carregado de explosivos no centro da Somália no sábado (23) aumentou para 21 mortos, depois que novos corpos foram descobertos nos escombros de edifícios destruídos pela deflagração, disse a polícia neste domingo (24).

O atentado a um posto de controle na localidade de Beledweyne causou danos consideráveis nos edifícios ao redor, alguns dos quais desabaram.

Dezenas de pessoas ficaram presas sob blocos de tijolos e concreto.