Biden critica 'republicanos radicais' por ameaça de paralisia orçamentária

O presidente americano, Joe Biden, acusou no sábado (23) "um pequeno grupo de republicanos radicais" de ser responsável pela ameaça de paralisia orçamental do governo, que poderá ocorrer dentro de uma semana se os congressistas não chegarem a um acordo.

Em um jantar de premiação do Black Caucus do Congresso, Biden disse ter chegado a um acordo com presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, sobre os gastos do Executivo federal.

"Agora, um pequeno grupo de republicanos radicais não quer respeitar o acordo, e todos nos Estados Unidos poderão ser prejudicados", se o governo ficar sem fundos para fazer face às suas despesas, disse ele.