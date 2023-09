Chile eleva para laranja alerta por aumento de atividade do vulcão Villarica

O alerta laranja contempla um reforço do monitoramento do comportamento do vulcão e medidas para garantir a segurança das localidades próximas.

Com 2.847 metros de altitude, o vulcão Villarrica está situado em uma área turística no sul do país, entre as regiões de La Araucanía e Los Ríos.

O maciço é um dos vulcões mais ativos da América do Sul e sua última erupção ocorreu em março de 2015. A seus pés há bosques exuberantes, lagos e localidades turísticas, entre as quais se destaca Pucón, um balneário de 28.523 habitantes a cerca de 15 km da montanha.

