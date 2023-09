Mosteiro no Kosovo onde homens armados ficaram entrincheirados está 'sob controle'

O Norte deste país na península dos Bálcãs é comumente palco de tais incidentes, mas as tensões aumentaram em maio, após líderes do Kosovo designarem prefeitos de etnia albanesa em quatro municípios de maioria sérvia.

Mais de 30 soldados da KFOR, a missão de manutenção da paz da Otan no Kosovo, ficaram feridos em confrontos com manifestantes sérvios.

Belgrado se recusa a reconhecer a independência desta região que já foi sua província no passado. Com uma população de 1,8 milhão de habitantes, de maioria albanesa, o Kosovo reúne uma comunidade de aproximadamente 120.000 pessoas de origem sérvia, que vive essencialmente no norte do país.

A guerra do Kosovo (1998-1999), entre as forças sérvias e os combatentes da independência, deixou 13.000 mortos, a maioria deles albaneses. Desde então, as relações entre os dois antigos inimigos passaram por momentos de crise.

A comunidade internacional instou ambas as partes a reduzirem a tensão em diversas ocasiões e reforçou que a adesão de Belgrado e Pristina à União Europeia pode ficar comprometida por este ressurgimento das hostilidades.

O lado sérvio deseja, como condição prévia para qualquer discussão, obter uma forma de associação das comunidades sérvias no norte, enquanto o lado de Pristina exige o reconhecimento da independência do Kosovo por Belgrado.