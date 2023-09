Forças israelenses matam dois palestinos em incursão na Cisjordânia

As forças israelenses mataram dois palestinos, em um ataque neste domingo (24) na cidade de Tulkarem, na Cisjordânia ocupada, em um contexto de aumento dos surtos de violência no conflito entre ambas as partes.

"Dois palestinos morreram por tiros israelenses na cabeça" em Tulkarem, disse o Ministério palestino da Saúde, identificando os mortos como Osaid Abu Ali, de 22 anos, e Abd al Rahman Abu Daghash, de 32.

Em um comunicado, o movimento islâmico palestino Hamas disse que o "mártir Osaid Abu Ali" era um de seus combatentes.