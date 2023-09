França anuncia retirada de embaixador e militares do Níger

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (24) a retirada de seu embaixador e de militares franceses destacados no Níger, o novo capítulo das tensões entre Paris e o regime militar que assumiu o poder em um golpe de Estado em julho.

"A França decidiu trazer de volta seu embaixador" e encerrar a "cooperação militar com o Níger", anunciou Macron durante uma entrevista coletiva, nove dias depois de acusar Niamei de manter o diplomata como "refém".

As relações entre Paris e Niamei são tensas, visto que a França considera o deposto Mohamed Bazoum, detido pela junta militar, como presidente legítimo e rejeitou até agora as exigências dos golpistas no poder.