Opositor russo Kara-Murza é transferido para colônia penal da Sibéria

"Foi levado, imediatamente, para uma cela de isolamento", acrescentou.

Omsk fica a cerca de 2.700 quilômetros a leste de Moscou. O sistema penal russo costuma levar semanas para transferir detentos para as prisões mais remotas do país e, com frequência, o paradeiro de um preso em trânsito é desconhecido, fazendo escala em várias prisões pelo caminho.

O advogado advertiu que confinar Kara-Murza, 42 anos, neste tipo de cela põe sua frágil saúde em risco. Os advogados e familiares do opositor afirmam que ele sofre de uma doença nervosa chamada polineuropatia, devido a duas tentativas de envenenamento.

Kara-Murza foi considerado culpado de divulgar "informações falsas" sobre o Exército russo e de ter ligação com uma "organização indesejável". O julgamento foi a portas fechadas.

