'Parecia interminável', diz venezuelano após odisseia de 55 dias para cruzar EUA

Aos 32 anos, o venezuelano Víctor Manuel Atencio entendeu que a crise em seu país havia consumido mais da metade de sua vida e decidiu migrar para os Estados Unidos. A aventura se transformou, no entanto, em uma odisseia de 55 dias de sofrimento e tragédias, nos quase 5.000 quilômetros da travessia.

"Parecia interminável, bastante cansativo", resumiu Atencio à AFP em Eagle Pass, cidade do Texas na fronteira com o México, onde pisou em solo americano.

"Achei que o mais difícil fosse a selva e me dei conta (de) que a selva de concreto não tem comparação", disse o homem entre lágrimas, depois de enfrentar as correntes do Rio Grande, fronteira natural do México e dos Estados Unidos.