Perda de Nagorno-Karabakh leva Armênia a se distanciar de Moscou

A OTSC é uma aliança nascida em 2002 que reúne várias ex-repúblicas soviéticas em torno da Rússia: Armênia, Belarus e também, na Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão e Tadjiquistão. A Armênia também abriga uma base russa, em Gyumri, onde milhares de soldados estão estacionados.

Com sua intervenção televisiva neste domingo, "Pashinyan agrava deliberadamente as tensões com a Rússia", disse o analista armênio independente Beniamin Matevossian, entrevistado pela AFP.

"Trata-se mais de chantagem do que de uma mudança na linha de política externa. Ele diz abertamente à Rússia: 'Se vocês não cuidarem dos armênios de Karabakh, deixarei a OTSC'", considerou o especialista.

Segundo ele, com esse movimento, Pashinyan procuraria transferir a culpa para Moscou, no momento em que a população armênia expressa sua irritação com o governo por sua gestão da crise e por sua política de não intervenção militar.

"O discurso de Pashinyan procura, antes de mais nada, mobilizar em torno dele não apenas seus aliados políticos e seu partido, mas também um círculo mais amplo de cidadãos" face ao movimento de protesto, afirmou o analista independente Hakob Badalyan.

A Rússia ocupa uma posição central neste conflito entre Armênia e Azerbaijão.