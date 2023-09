Sem chance de sucesso, líder da direita espanhola usará debate no Congresso para criticar Sánchez

O conservador Alberto Núñez Feijóo se submete, a partir de terça-feira (26), a um debate de investidura no Parlamento espanhol, sem possibilidade de sucesso, mas que usará para criticar as concessões de Pedro Sánchez aos separatistas catalães para tentar se manter no poder.

Desde que o rei pediu-lhe que se apresentasse para escrutínio do Parlamento, na qualidade de vencedor das eleições legislativas de 23 de julho, o líder do Partido Popular (PP, de direita) tem tentado, sem sucesso, obter os quatro votos que faltam para tomar posse como presidente do governo.

Para isso, teria de conquistar o apoio de um partido regional, algo incompatível com o apoio já garantido pela extrema direita do Vox, muito crítico destas legendas.