Amazon investe até US$ 4 bilhões em empresa de IA

A Amazon anunciou, nesta segunda-feira (25), um investimento de até US$ 4 bilhões (R$ 19,6 bilhões, na cotação atual) na empresa americana Anthropic, de Inteligência Artificial (IA), que desenvolve um programa rival do ChatGPT, o que vai acelerar a corrida mundial dessas tecnologias.

Com esta colaboração, a gigante do comércio online e da "nuvem" (armazenamento de dados acessíveis à distância) terá uma participação minoritária na Anthropic, que criou o Claude, um "chatbot" que concorre com o ChatGPT, a conhecida ferramenta de Inteligência Artificial da OpenAI.

A Anthropic usará os chips da Amazon Web Service (AWS) - a maior empresa de "nuvem" do mundo - desenvolvidos especificamente para construir modelos de "machine learning" (aprendizado automático).