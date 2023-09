Banquisa antártica nunca havia sido tão pequena ao fim do inverno no hemisfério sul

Mas "desde agosto de 2016, a tendência relativa à extensão do gelo marinho antártico tem experimentado uma forte queda durante quase todos os meses do ano", explica o NSIDC.

A explicação é motivo de debate entre os cientistas, que relutam em estabelecer uma ligação formal com o aquecimento global, pois os modelos climáticos tiveram dificuldades no passado para prever mudanças na banquisa da Antártica.

Mas essa tendência desde 2016 parece agora estar "ligada ao aquecimento da camada superior do oceano", escreve o observatório americano.

"Há preocupação de que isso possa ser o início de uma tendência de longo prazo de diminuição do gelo marinho antártico à medida que os oceanos se aquecem globalmente".

A perda de gelo marinho não tem um impacto imediato no nível do mar, porque se forma quando a água salgada já presente no oceano congela. No entanto, o gelo branco reflete os raios do sol mais do que o oceano mais escuro, então sua perda intensifica o aquecimento global.

A perda de gelo marinho também expõe ainda mais as costas da Antártica às ondas, que podem desestabilizar a calota polar, que é formada por água doce. Se derretesse, causaria um catastrófico aumento no nível do mar.