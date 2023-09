Centenas de sikhs vão às ruas no Canadá contra governo indiano

Centenas de seguidores do sikhismo se manifestaram nesta segunda-feira (25) em frente às missões diplomáticas da Índia no Canadá, uma semana depois de Ottawa vincular Nova Délhi ao assassinato de um líder sikh em território canadense.

Os manifestantes queimaram bandeiras indianas e pisotearam retratos do primeiro-ministro Narendra Modi, enquanto expressavam seus medos. "Não estamos seguros aqui no Canadá", admitiu Joe Hotha, um sikh de Toronto.

Na segunda-feira passada, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, sugeriu perante o Parlamento que a Índia estava envolvida no assassinato no oeste do país de Hardeep Singh Nijjar, um cidadão canadense e líder dessa religião separatista.