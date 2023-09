Contagem regressiva em Washington para evitar paralisação dos serviços públicos

"As pessoas do meu distrito, e de todo o país, estão cansadas de financiar os outros", corroborou o deputado Eli Crane.

- Tensões recorrentes -

A votação orçamentária no Congresso se transformou em uma frequente queda de braço, com o funcionalismo público no meio de um embate para obter concessões da outra parte. O assunto é comumente resolvido de última hora.

Mas este ano as tensões se agravaram com a polarização do Congresso.