Coreia do Sul sedia reunião incomum com diplomatas de Japão e China

A Coreia do Sul abriu nesta terça-feira (26) uma reunião incomum com diplomatas do Japão e da China, anunciou o Ministério das Relações Exteriores.

O diálogo entre os três países é visto como uma tentativa de reduzir o receio da China no que diz respeito à relação de segurança crescente dos Estados Unidos com o Japão e a Coreia do Sul.

Diante da ameaça nuclear norte-coreana crescente, o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, intensificou os contatos com Washington. Ao mesmo tempo, buscou deixar para trás disputas históricas com o Japão, também próximo de Washington.