Deslocados do Azerbaijão sonham há 30 anos em voltar a Nagorno-Karabakh

"Assim como tivemos que sair de casa às pressas em 1992, estamos prontos para voltar rápido" e abandonar Teter, os seus velhos carros Lada da era soviética e a memória onipresente da guerra, diz Azad Abbasov.

- "Animosidade" -

Da mesma forma, os deslocados entrevistados pela AFP contam que sonham em voltar a Nagorno-Karabakh. "Estamos cansados da guerra e do medo", diz Valiyeva Nazakat, de 49 anos, que perdeu o marido durante o conflito de 44 dias no outono boreal de 2020 (primavera no Brasil).

Esta ex-trabalhadora de uma fábrica de tapetes também perdeu as belas montanhas, nascentes e vinhedos da cidade de sua infância, Boyahmadli. A área foi reconquistada pelas forças do Azerbaijão, mas o acesso é controlado com rigidez. As pequenas cidades novas que surgiram ainda não são habitadas.