Exército da Nigéria resgata estudantes sequestradas

O Exército nigeriano conseguiu libertar outros dez reféns entre os cerca de 30 sequestrados em um ataque a uma universidade no noroeste da Nigéria, informaram fontes militares à AFP nesta segunda-feira (25).

No amanhecer de sexta-feira, dezenas de homens armados atacaram uma universidade no estado de Zamfara e repúblicas de estudantes, sequestrando cerca de 30 pessoas, entre as quais pelo menos 24 estudantes.

Os militares enviados após o ataque perseguiram os agressores e conseguiram libertar seis estudantes.