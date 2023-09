França anuncia que reduzirá em 30% 'dependência' em produtos fitossanitários

"Ter uma ecologia acessível significa nunca deixar os agricultores sem soluções. Essa é a política que adotamos para o glifosato", afirmou o presidente, referindo-se ao uso de produtos fitossanitários.

"Na França, vamos reduzir nossa dependência em 30%, algo único na Europa", anunciou Macron. Para compensar essa redução, Macron mencionou o lançamento de "uma estratégia de investimento em pesquisa e apoio".

Em 2017, o presidente liberal se comprometeu a acabar com o uso do glifosato "o mais tardar" no início de 2021, antes de voltar atrás. Desde então, ele estabeleceu como objetivo limitar a maioria de seus usos.

Em 2020, a agência de saúde Anses anunciou restrições progressivas para seu uso na agricultura, uma vez que seu uso por particulares está proibido desde 2019.

Na última quarta-feira, a Comissão Europeia propôs aos países da União Europeia (UE) estender por 10 anos a autorização atual do glifosato, que expirou no final de 2022, mas foi prorrogada por um ano, embora seu uso seja controverso.

O glifosato, substância ativa de vários herbicidas, foi classificado em 2015 como "provavelmente cancerígeno" para seres humanos pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da Organização Mundial da Saúde.