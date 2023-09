Jornalista e policial morrem em ataque armado no México

Um jornalista e um policial morreram durante um ataque armado contra uma patrulha no estado mexicano de Sonora (noroeste), informaram autoridades locais nesta segunda-feira (25), reportando a prisão de três supostos assassinos.

A agressão ocorreu na noite de domingo no município de San Luis Río Colorado quando quatro agentes, que estavam vestidos à paisana e fora de serviço, conversavam com o jornalista Jesús Gutiérrez Vergara, do site de notícias Notiface.

A promotoria "coordena neste momento uma operação (...) para capturar os responsáveis pelo ataque direto a quatro policiais municipais (...), em que três deles ficaram feridos, um foi morto e, concomitantemente [o jornalista Gutiérrez Vergara] perdeu a vida", informou o Ministério Público na rede social X (antigo Twitter).