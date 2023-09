Kosovo busca dezenas de homens vinculados com morte de policial

Na Sérvia, a imprensa reportou os incidentes com ceticismo e muitos meios de comunicação citaram a declaração do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, que na noite de domingo negou qualquer envolvimento nos enfrentamentos e responsabilizou o governo do Kosovo.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, pediu a Kosovo e Sérvia que evitem qualquer ação que aumente a tensão.

"Os autores deste crime devem prestar contas através de um processo de investigação transparente", afirmou Blinken em comunicado.

A morte do policial e o enfrentamento aumentou as tensões no Kosovo, após meses de atritos entre o governo de Pristina e as autoridades sérvias.

O incidente acontece depois que um novo ciclo de diálogo, ocorrido em meados de setembro sob mediação da União Europeia (UE), terminou sem avanços.