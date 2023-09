Kosovo declara luto nacional após morte em conflitos no norte

Na Sérvia, a imprensa noticiou os incidentes com ceticismo e muitos veículos citaram a declaração do presidente sérvio, Aleksandar Vucic, que no domingo à noite desmentiu qualquer envolvimento nos combates e responsabilizou o governo do Kosovo.

A Rússia expressou nesta segunda sua preocupação pela situação e demonstrou apoio à Sérvia.

A morte do policial e o confronto aumentaram as tensões no Kosovo, depois de meses de atrito entre o governo de Pristina e as autoridades sérvias.

O conflito ocorreu mais de uma semana depois que um novo ciclo de diálogos, sob mediação da União Europeia (UE), terminou sem progressos.

