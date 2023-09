Maduro quer se reunir com presidente da Guiana por tensão territorial

O presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pediu, nesta segunda-feira (25), uma reunião "muito em breve" com seu colega da Guiana, Irfaan Ali, para negociar após o recrudescimento da controvérsia territorial entre os dois países por licitações petrolíferas iniciadas pelo governo guianense em águas disputadas.

"Aqui só há uma solução, e é retomar o diálogo, cara a cara, direto", disse Maduro ao se referir às tensões pela região do Essequibo, uma área de 160.000 km² rica em recursos naturais. A região é objeto de uma longa disputa que ganhou novos capítulos em 2015, quando a americana ExxonMobil encontrou campos de petróleo em seu litoral.

"Eu, Nicolás Maduro Moros, presidente da República Bolivariana da Venezuela, em nome de nosso povo, estou pronto para me reunir com você em breve, em algum lugar do Caribe que escolhamos, para dialogar no contexto do Acordo de Genebra, retomar as negociações de paz e que cessem essas ameaças", disse o governante venezuelano, dirigindo-se a Ali, em seu programa semanal na TV estatal.