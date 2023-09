Matteo Denaro, chefe da máfia italiana, morre aos 61 anos

A cerimônia de sepultamento deve acontecer no túmulo da família na localidade, ao lado de seu pai, Don Ciccio, segundo o jornal Corriere della Sera.

Don Ciccio também era chefe do clã local. Os rumores afiram que ele teria falecido vítima de um ataque cardíaco enquanto fugia e que seu corpo foi abandonado no campo, vestido para o funeral.

Os investigadores procuraram Messina Denaro durante anos no interior da Sicília, em esconderijos e interceptando escutas telefônicas de membros de sua família e amigos.

Estas pessoas conversaram sobre os problemas médicos de uma pessoa anônima que sofria de câncer e problemas oculares. Os detetives tinham certeza de que a identidade correspondia a Messina Denaro.

Os policiais utilizaram uma base de dados do sistema nacional de saúde para procurar pacientes do sexo masculino com a idade e o histórico médico adequados e, finalmente, conseguiram concluir o caso.

Embora a detenção tenha representado algum alívio para as vítimas, o chefe da máfia permaneceu em silêncio.