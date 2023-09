Meloni reclama de financiamento alemão a ONGs que ajudam migrantes na Itália

A chefe de governo da Itália, Giorgia Meloni, escreveu a seu colega, Olaf Scholz, para se queixar do financiamento da Alemanha para organizações de caridade que ajudam migrantes irregulares em seu país, e o governo alemão respondeu que isso "não é surpresa para ninguém".

"Soube, estupefata, que seu governo, sem coordenação com o governo italiano, decidiu fornecer recursos importantes para organizações não governamentais que trabalham para acolher migrantes irregulares no território italiano e no salvamento no Mar Mediterrâneo", assinalou.

Na carta datada de sábado, à qual a AFP teve acesso, Meloni sugere que esta ajuda seria mais bem utilizada na Alemanha do que na Itália.