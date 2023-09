Milhares de refugiados chegam à Armênia antes de reunião entre Aliyev e Erdogan

No abrigo criado pelo governo armênio em Kornidzor, na fronteira entre Armênia e Azerbaijão, um homem, que chegou no domingo ao local com o primeiro grupo de refugiados, disse que se arrepende de ter deixado para trás o gado e o túmulo da filha de três anos.

"Tivemos 15 minutos para fazer as malas (...) não dissemos adeus", conta.

- Protestos na Armênia -

O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, pretende consolidar sua vitória em uma reunião nesta segunda-feira com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, um importante aliado de Baku, no enclave azeri de Nakhichevan.

Após o desembarque de Erdogan, Aliyev, sorridente, deu dois beijos no chefe de Estado turco.